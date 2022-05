La intervención del representante del Distrito, en vez de apaciguar los ánimos de los cabildantes, lo que hizo fue aumentar las diferencias entre la corporación y la administración Dau. “Señor Pión, no podemos mentirle a la ciudad. A la ciudad se le ayuda dando el visto bueno a tremendos proyectos que tienen sentencia judicial, como el alcantarillado de Bayunca-Pontezuela; la intervención de las instituciones educativas y de habitabilidad que han sido negados por el Concejo, entre otros. Su negación no solo es un golpe político, significa la posibilidad de dignificar la vida de miles de ciudadanos que ven esperanzados en este crédito una vida digna”, reiteró Roa.

El secretario General del Distrito aseguró que no desistirán y que por tercera vez presentarán el proyecto, esperando que sea la vencida. No obstante, el concejal César Pión hizo una moción de claridad porque su nombre fue nombrado por Roa en su discurso.

“Primero decirle que aquí no tenemos que ser de doble moral y hablar como se debe hablar, y debe hablarle al alcalde como lo hace con nosotros. Usted no puede asegurar que el Concejo es el responsable de negarle el desarrollo al territorio. El perseguir a los mototaxis sin ninguna alternativa es peor que dejar de construir 50 baños, el privatizar el Centro Histórico es peor que un acuerdo. Le pido que en su discurso no se refiera a mi nombre, sino que hágalo de manera general”, dijo muy molesto el cabildante.

Y cuestionó: “¿O es que tienes legalizado el predio de Bayunca? ¿O es que no pudo coger los $69 mil millones de regalías? ¿O es que no pudo coger la plata de lo que sobró? ¡No! Es que usted -Roa- no puede echarnos a la gente de esa manera y nos está poniendo en la parrilla, diciendo cosas que no debe decir. No puede iniciar hablando de unión, y fomentando la desunión. ¿Cuál unión?, si han tildado que esto es un antro de bandidos. Bandidos o no bandidos, tienen una credencial que tienen que presentarse para trabajar”.

“Me imagino que deben tener una maquinaria diabólica para hacer trizas y cenizas a quienes se levantan, y ante Dios digo que no temo a eso”, agregó Pión. Por su parte, el concejal Javier Julio Bejarano pidió excusas por no estar en la plenaria de manera presencial y cuestionó el discurso del secretario general del Distrito: “Un discurso que se ha vuelto tendencia en la ciudad, que se da a través de la manipulación y la mentira, donde tratan de colocar a la opinión pública en contra de estos servidores. Ayer el alcalde dada a entender que esta iniciativa no se había aprobado porque no se había dado intercambio para que esto sucediera, y hoy el secretario da un discurso populista a punta de mentiras. Los que aquí realmente están mintiendo son los de la administración y los invito a denunciar con nombre propio ante las autoridades si alguien pidió ese favor”.