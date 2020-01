Citan a Córdoba para que diga qué concejales lo habrían extorsionado

A través de un oficio, el Concejo de Cartagena citó formalmente al secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social del Distrito, Armando Córdoba Julio, para que asista a una sesión a responder varios interrogantes respecto a las declaraciones que dio a este medio, en las que señala que varios concejales, presuntamente, lo estarían extorsionando porque no les ha dado puestos.

(Lea: Armando Córdoba denuncia persecución política)

En sus declaraciones, tras ser preguntado sobre la demanda para que sea revocado su nombramiento como secretario de Participación porque supuestamente no cumple con el perfil, Armando Córdoba señaló que sí cumplía con los requerimientos y que su perfil estaba definido en el manual de funciones de la oficina de Talento Humano.

Agregó que todo sería parte de una persecución política. “Todo es parte de una estructura de persecución de varios concejales que me han estado extorsionando para que yo les ceda puestos. Quieren que yo permita que hagan negocios y admita sus comportamientos corruptos, pero yo no me he prestado para eso”, aseveró.

Por ello, en la sesión de hoy, en un oficio firmado por quince cabildantes, el Concejo le hizo una citación “de carácter obligatorio” a Córdoba.