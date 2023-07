Cinco candidatos más se inscribieron para luchar por la Alcaldía

Mañana se cierran las inscripciones de candidaturas a los cargos locales, municipales y territoriales que se elegirán el próximo 29 de octubre. Entre antier y ayer se inscribieron varios aspirantes a la Alcaldía de Cartagena. Lea: Denuncia: “Si no pago los 64 millones, no me aceptan las firmas”

El pasado jueves fue el turno de Fabio Aristizábal, exsuperintendente de Salud del gobierno de Iván Duque, avalado por el Movimiento Salvación Nacional, quien inscribió su candidatura en la Registraduría. El odontólogo y empresario de 57 años de edad con estudios en alta gerencia pública y manejo estratégico de políticas públicas quiere “buscar transformar y ejecutar los proyectos que necesita Cartagena para poder convertirse en una ciudad prospera, competitiva y con oportunidades”.

“Cartagena, nos necesita a todos, debemos aunar esfuerzos para sacar adelante esta hermosa ciudad con gobernanza, con el buen uso y aplicación de los recursos públicos, además con autoridad, bondad y coherencia, podemos transformar a Cartagena”, expresó.