Chequeo: hasta ahora, campaña de Dumek no tambalea por demanda en el CNE

Sin embargo, tanto la demanda de Doria como el señalamiento de Julio hasta ahora no representan un peligro inminente para las aspiraciones políticas de Turbay, le explicó al equipo periodístico de la alianza Cartagena vota informada un magistrado del Consejo Nacional Electoral. Lea: Fotos engañosas de Judith Pinedo con Lidio García siguen circulando

Ese es el principal argumento de Doria para pedirle al CNE que anule el acto por medio del cual Turbay inscribió su candidatura. Lo hace aportando varias fotografías de actos proselitistas del exgobernador Turbay, publicadas en redes sociales.

Por ejemplo, el 6 de agosto Turbay publicó un álbum con fotos de él y del exrepresentante Yamil Arana, candidato a la Gobernación de Bolívar de la coalición Bolívar Mejor (integrada por los partidos Conservador, Liberal, Cambio Radical, La U, ASI, Centro Democrático, la Fuerza de la Paz y Colombia Renaciente).

También aportó como evidencias fotografías publicadas por Turbay con concejales de Cambio Radical que buscan la reelección, como Wilson Toncel, Carlos Barrios y Luis Cassiani.

Es engañoso hablar de inminente destitución

Más allá de la posible doble militancia, asunto que debe decidir el CNE, un magistrado de ese tribunal le explicó a este equipo periodístico, con el compromiso de no ser citado, que la sola presentación de la denuncia no representa peligro alguno para la campaña de Turbay, pues las denuncias suelen ser recurrentes y la presentación ante el CNE no significa por sí sola una aceptación por parte de esa entidad.