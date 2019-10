Censo del Dane no refleja la realidad de Cartagena

Que el Distrito de Cartagena no tenga certificado que tiene, al menos, un millón de habitantes, significa que deja de percibir dineros provenientes del Gobierno nacional, entre otras garantías. La rectificación del censo poblacional que hizo el Departamento Nacional de Estadística (Dane), arrojó la cifra de 973 mil 045 habitantes, pero muchos coinciden en que es una cifra que no coincide con la realidad de la ciudad. Por eso, ayer el alcalde Pedrito Pereira Caballero, en una reunión con el Comité Consultivo, les pidió a los integrantes de este hacer una causa común para lograr que se revise el censo. “Es necesario insistir en esto, ya que tenemos los argumentos técnicos para pedir al Dane que se haga la revisión”, expresó. Agregó que el censo anterior se hizo hace más de una década y Cartagena no puede estar abocada a quedar con un censo menor a menos de un millón de habitantes, cercenando la posibilidad de desarrollo y de acceder al presupuesto público. “La petición tuvo eco y quedamos comprometidos en trabajar utilizando los mecanismos legales, constitucionales y cívicos para lograr llamar la atención sobre la revisión, que se haga de manera concertada“, explicó Pereira. Asimismo, acotó que hay muchos factores que indican que Cartagena tiene más de un millón de habitantes y que hay que mirar las personas que están en Sisbén y el régimen contributivo. “Se tienen las proyecciones que hizo el Dane en años anteriores donde se había estipulado que para esta época la ciudad tendría un millón 24 mil habitantes. “Respetamos la metodología utilizada, pero hay suficientes argumentos para rebatir la cifra con la que censaron a Cartagena. La ciudad cuenta y merece ser bien contada”.

Cuenta rápida

De igual forma, en la sesión de ayer en el Concejo, el cabildante conservador Óscar Marín se refirió al censo. “Nuevamente el censo le miente a Cartagena. Quiero demostrar con algo muy sencillo que estamos por encima del millón de habitantes. El Universal en un artículo del 18 de octubre manifestaba que en Cartagena están listas las 2.308 mesas de votación en 116 puestos de votación para las tres localidades; dispuestas para 423 mil 444 mujeres aptas para votar y para 373.523 hombres aptos o habilitados para votar. En total, son 796 mil 967 personas aptas o habilitadas para votar, según el reporte de la Registraduría”, dijo Marín. Además, señaló que se le pidió a la Secretaría de Educación que certificara cuál es la matrícula oficial de la población en edad escolar, entre 6 y 17 años. El concejal señaló que la secretaría informó que son 168.547 matrículas en colegios oficiales dirigida a población en edad escolar, mientras que otras 59.200 son matrículas privadas. Es decir, que hay un total de 227.747 estudiantes oficiales y privados. “Si sumamos los habilitados para votar y los menores matriculados este año, tenemos un total de 1.024.714 ciudadanos. Y eso que falta el registro de los niños de entre 0 y 5 años. Esta es una prueba muy somera y sencilla para demostrarle al Gobierno nacional que nosotros desde hace rato estamos sobre el millón de habitantes en Cartagena, y aquí tampoco están incluidos los venezolanos, que también gozan del servicio de salud y educación. Hoy atendemos en todos los servicios sociales a una población inferior a 900 mil, según el Dane, con unos recursos para una población que puede estar en un millón 400 mil. Por eso los dineros no están alcanzando para que en Cartagena no exista una calidad de vida”, dijo Marín.

Petición al DANE

De otro lado, Sergio Londoño, exalcalde encargado y hoy aspirante a la Alcaldía de Cartagena, hizo una petición formal al Dane para que haga un reconteo de la población en Cartagena. “Hoy elevemos la solicitud de reclamación como ciudadano, y firmada también por otros ciudadanos, porque nos preocupa que aún después de la rectificación, Cartagena siga por debajo del millón de habitantes. Queremos llamar la atención sobre una cosa en específico y es que dijo el director del Dane que iba a hacer una rectificación de la cifra. Sin embargo, lo que queremos que se haga es un reconteo, porque el director hace tres meses decía que se habían dejado de contar algunas personas por cuestiones de inseguridad. Lo que se debe hacer no es una reevaluación de las fórmulas aritméticas, lo que se debe hacer, para un tema tan delicado para Cartagena, es un reconteo efectivo de las personas que quedaron por fuera del censo en ese momento”, explicó Londoño. Asimismo, señaló que si a Cartagena se le certifica que tiene un millón de habitantes o más, podría manejar recursos propios de sobretasa ambiental. “Hoy unos 50 mil millones estamos dejando en manos de Cardique por no tener ese millón de habitantes. Esa plata podría ser manejada por el Distrito y creo que mucha falta le hace. Cardique uno le gira como Distrito esa plata y ellos la pueden invertir en cualquiera de sus 21 municipios de su jurisdicción, no tiene que ser en Cartagena. Esa plata es fundamental para aliviar todas nuestras problemáticas ambientales. De igual forma, nuestras instituciones se vuelven más sólidas: tenemos la posibilidad de manejar nosotros mismos el catastro, que está en manos del IGAC. También tendríamos derechos a una representatividad política más amplia. Por ejemplo, pasar de tener 19 a 21 concejales. Que nos certifiquen el millón de habitantes significaría que los esfuerzos de la Nación hacia Cartagena serían mayores, porque nos entraría más plata. Enviamos al Dane esta comunicación oficial, solicitando aclaraciones. Lo que haremos después sería tomar las decisiones del caso según las respuestas. Si nos toca tomar una acción popular, lo vamos a hacer”, concluyó Londoño.

Esperar 13 años