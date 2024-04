Celebración del día de las víctimas retrasará la reforma pensional

Un nuevo retraso que al parecer no se había previsto tendrá esta semana la discusión de la reforma pensional, el proyecto que tiene no sólo enfrentados al presidente Gustavo Petro con el presidente del Senado, Iván Name, sino también a Name con el dignatario de la Cámara de Representantes.

Uno de los puntos en donde está el gran distanciamiento, es que mientras que el umbral del gobierno para cotizar en Colpensiones es 3 salarios mínimos, desde La U, se plantea que se 1,5 salarios mínimos.

La cantidad de personas que se puedan ver favorecidas para la pensión es otra de las diferencias, al respecto la senadora cristiana, Lorena Ríos, a quien le negaron una de las ponencias de archivo, sostuvo que “esta reforma pensiona a menos personas con menos montos. La reforma pensiona a cerca de 400.000 personas menos, según las cifras del Ministerio de Trabajo”.

La senadora cristiana expresó además su preocupación que “todo el ahorro se queda en manos del Estado y la familia quedará desprotegida y eso no es justo. Incluso, quienes coticen menos de 300 semanas no solo no se van a pensionar, sino que tampoco van a recibir ningún subsidio mensual. A ellos Colpensiones sí les va a devolver el dinero de su ahorro, pero será un dinero siete veces menor al que habrían recibido si sus ahorros los hubiera administrado un fondo privado”. Lea también: Hacienda evaluaría cambio de umbral de cotización en reforma pensional

Desde el Partido Liberal, el senador Juan Pablo Gallo, ratificó que votará negativamente el proyecto del gobierno, pese a que el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, está citando a los colegas de su bancada para que concertar algunos cambios al proyecto y así evitar que se hunda.

Explicó Gallo que “conmigo no cuenten para aprobar una reforma que no beneficia en nada a las pensiones, ni el ahorro de los colombianos, todo lo contrario, los ciudadanos tendrán que trabajar más para pensionarse con menos dinero, por eso me mantengo en la posición de votar en contra esta reforma”.