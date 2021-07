El principal enemigo de la democracia es el abstencionismo, así ha quedado claro durante años con el alto porcentaje de colombianos que no asisten a las urnas en el momento de las elecciones. De hecho históricamente en el país, el porcentaje de abstención nunca ha sido inferior al 40%. Con miras a darle una solución a esta problemática un cartagenero busca romper este abstencionismo haciendo del voto un deber obligatorio por los próximos 12 años.

El censo electoral para las elecciones de 2014 fue de 32.975.158 personas. En ese año se emitieron 34.088.000 tarjetas electorales, entre tarjetas ordinarias, tarjetas braille y tarjetas pedagógicas. Se instalaron 89.389 mesas de votación en 10.642 puestos. En total se destinó un presupuesto de $219.897.881.299 millones de pesos para la organización de la primera vuelta. Sin embargo, el porcentaje de abstención en Colombia fue del 60.07%. Solo 13.185.402 colombianos asistieron a las urnas.

El proyecto

A través de un acto legislativo, el cartagenero Jorge Benedetti, quien es miembro de la Cámara de Representantes por el partido Cambio Radical (2018-2022), busca hacer del voto un deber obligatorio.

“Con el proyecto de acto legislativo de proponemos la reglamentación legal del deber de votar como un deber de obligatorio cumplimiento por un periodo de 12 años. Con esta propuesta esperamos incentivar la participación electoral de los colombianos, y así combatir la abstención que supera el 50%, promover la gobernabilidad y la participación, proteger los recursos públicos que se destinan a la organización de elecciones y combatir la corrupción en época electoral”, expresa Benedetti a través de una misiva dirigida a Jorge Humberto Mantilla, el Secretario General de Cámara de Representantes y Congreso de la República .

Según este proyecto, deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una corporación pública, gobernador, alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando los votos en blanco constituyan mayoría absoluta en relación con los votos válidos. Tratándose de elecciones unipersonales no podrán presentarse los mismos candidatos, mientras que en las de corporaciones públicas no se podrán presentar a las nuevas elecciones las listas que no hayan alcanzado el umbral.

También se propone implementar el voto electrónico para lograr agilidad y transparencia en todas las votaciones.