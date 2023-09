Cartagena y el agua, eje que compartieron los candidatos a la Alcaldía

La no presencia de algunos candidatos como Jacqueline Perea, Javier Doria y José Osorio causó en ellos cierto descontento; no obstante, según los criterios de la CDPB, solo fueron invitados aquellos candidatos con más del 3 % en encuestas de intención de voto realizadas 48 horas antes del debate. Estos sondeos debían ser de firmas avaladas por el Consejo Nacional Electoral, siempre y cuando no hayan sido contratadas por partidos políticos o campañas.

La velada electoral comenzó sin contratiempos. La conversación se dio bajo el formato participativo ‘Town Hall’ en el cual la sociedad civil formuló sus preguntas a los candidatos. Para esto la CDPB seleccionó a 30 organizaciones y representantes de la ciudadanía para que sean ellos los protagonistas del ejercicio democrático.