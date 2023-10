“Cartagena merece un alcalde que no sea ficha de nadie”: Gustavo Martínez

¿Cuál es su principal motivación para participar en la contienda por la Alcaldía de Cartagena?

La situación de desigualdad en términos de oportunidades y el poco desarrollo económico, social, cultural, medioambiental y de infraestructura en el que se encuentra sumergida Cartagena.

Para aquellos que no lo conocen, ¿porqué está tan seguro de que es la mejor alternativa del tarjetón?

Porque Cartagena nunca ha tenido un administrador público, especialista y experto en gestión y finanzas públicas, con una reconocida trayectoria de trabajo social. Mi apuesta programática tiene garantizada sus fuentes de financiación.

Los que me conocen pueden dar fe de mi desempeño en el sector público sin tachas. Nunca he sido sancionado disciplinaria, fiscal ni penalmente y tampoco me he visto envuelto en escándalos de corrupción. ¿Lo mejor? No obedezco a los intereses de ninguna casa política ni a financistas. En resumen: porque el tiempo de Dios es perfecto.

¿Cuáles son sus principales ejes de campaña?

Plan Estratégico Cartagena 2035, (tres periodos de gobierno); activar el área metropolitana constituida por escritura pública 3243 de 1998, invitando a unirse a ella a los municipios de Turbaco, Turbana y Arjona.

Esto conectado con la creación de una Zona de Desarrollo Económico (Zona franca, industrial y comercial) en la troncal de occidente vía Bayunca, frente a donde quedará el nuevo aeropuerto internacional de Cartagena. Allí trasladaremos a los mayoristas de Bazurto y dejar en lo que hoy está en Bazurto a una plaza minorista moderna con corredor gastronómico, de víveres, verduras y frutas, y un sitio de eventos culturales.

Me enfocaré en la consolidación de las finanzas públicas; impulsar a través de los congresistas bolivarenses el proyecto de ley para crear y autorizar la emisión de la estampilla pro Institución Universitaria Mayor de Cartagena.