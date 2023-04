“Cartagena clama por un buen administrador”: Berenice Bedoya

¿Cuáles son sus banderas rojas?

La directriz de nuestra Convención Nacional, que se hizo desde el 26 al 28 de enero, fue no avalar a personas o acompañarlas que vengan con aval principal o respaldo del Centro Democrático. Nuestra organización no es afín con la ideología o con los estatutos de esa organización.

El año pasado, en una entrevista con este medio, indicó que una de las fuerzas artífices de la victoria electoral de Gustavo Petro, ¿cómo siguen sus relaciones con el Gobierno nacional?

Apoyamos al Gobierno, pero esto no quiere decir que apoyemos todo si encontramos desacuerdos. Fuimos parte del triunfo presidencial, pero no podemos apostar por lo que no nos parezca para el bien de nuestro electorado y de la ciudadanía.

También cuando veamos que hayan cosas para mejorar, hay que decirlas, pero también cuando se esté haciendo bien, hay que apoyar y ayudar a que esos proyectos que tenga el Gobierno para el bien del pueblo lleguen a feliz término.

Por ejemplo, con relación a la reforma a la salud, creemos que ha causado mucha polémica y división en el país; y no hemos estado de acuerdo con algunos artículos de la reforma política que ya se desechó. Hay que construir desde lo que funcione.