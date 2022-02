“Necesitamos que los colombianos puedan trabajar, si no pueden trabajar así no se arregla nada. He sido el senador que más duro ha enfrentado la corrupción en Colombia. Recordando mis años juveniles en los que hice política en Soacha, Cundinamarca, donde me formé tanto que hoy sigo con las mismas convicciones democráticas de esos días”, afirmó Robledo.

Por las localidades de Suba y Usaquén estuvo el precandidato Alejandro Gaviria junto a los representantes a la Cámara Juan Carlos Losada y Alejandro Vega, desde allí el precandidato aseguró que continuarán promoviendo las ideas liberales que defiendo junto a los congresistas.

“Que pasó con el precio del pollo, las papas, ¿nos vamos a resignar a eso? Ni por el berraco. He propuesto que detrás del aumento de los precios de los alimentos está el aumento de los agroinsumos. Así como fui capaz de bajar los precios de los medicamentos, vamos a bajar los precios de los agroinsumos”, afirmó Gaviria en medio de los seguidores que lo acompañaron.