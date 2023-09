Candidato a la Alcaldía denuncia amenaza de muerte contra su hija

Esa es la denuncia que el candidato radicó en la Fiscalía General de la Nación por amenazas de muerte en contra de su hija, una menor de edad, una coyuntura que propició que en la mañana de hoy se haya difundido que por esta razón García Tirado se retiraría de su campaña; no obstante, aseveró que seguirá hasta el 29 de octubre, día en el que se elegirá al próximo alcalde de Cartagena.

“¡Cobarde aquel que se mete con una niña indefensa! No se puede ser tan vil al pretender generar terror atacando a un menor de edad con el agravante de ser mujer en aras que hagamos silencio de frente a los actos de corrupción tan evidentes que he puesto de presente ante toda la ciudadanía cartagenera e incluso al país”, dijo.

Y reafirmó: “He denunciado ante la Fiscalía General de la Nación las amenazas de muerte directa en contra de mi hija, de toda mi familia y de mi persona, so pena si no callo mis denuncias. No conseguirán intimidarme ni desestabilizarme para que apague mi voz ante la infamia en contra del pueblo cartagenero”.