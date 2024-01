Canciller Leyva agradece a Petro por respaldo en “lucha contra la corrupción”

El canciller, Álvaro Leyva, agradeció este domingo al presidente, Gustavo Petro, por el respaldo a su gestión, en particular a la “lucha” contra la “corrupción”.

“Nos va a costar, nos van a suspender ministros aquí y ministras allá, ya lo vivimos en Bogotá Humana. No nos van a dejar gobernar”, afirmó.

Sobre Leyva dijo, en su cuenta de X que “el ministro de Relaciones Exteriores ha seguido mis instrucciones. No son caprichosas. No acepto pliegos de licitación sastre. La ley no los permite”.

También se quejó de la ausencia obligada del canciller justo ahora que su Gobierno decidió pedir ayuda internacional para superar los incendios forestales.