Análisis

Desde Cartagena, este medio entrevistó al abogado Andrés Felipe Figueroa Pérez, experto en derecho penal, disciplinario y fiscal, para interpretar esta circular y las consecuencias del fallo de la CIDH.

“La circular de la Procuraduría plantea que los servidores públicos de elección popular únicamente podrán ser sancionados con destitución e inhabilidad general por faltas gravísimas dolosas que tengan relación con hechos o conductas previstas en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Convención Interamericana contra la Corrupción. El otro requisito es que la conducta se encuadre en un delito sancionable a título de dolo, aspecto sobre el cual se debe dar traslado a la autoridad penal competente. De no cumplirse estos presupuestos, no podrían imponerse destituciones ni inhabilidades generales. El resto de las sanciones, como las suspensiones, inhabilidades especiales o amonestaciones, pueden imponerse por la Procuraduría, indica la circular”, señaló Figueroa.

Este explica que en la parte motiva de la circular, la Procuraduría cita la sentencia del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho presentado por Samuel Moreno contra la Procuraduría, en el cual se dijo que el Ministerio Público tiene competencia para destituir e inhabilitar en asuntos relacionados con hechos de corrupción, conforme a los instrumentos internacionales.

“La circular no es la solución para lo que plantea la Corte, la solución es la adaptación de normas de orden constitucional y de normas de contenido legal; tiene que reestructurarse todo el régimen disciplinario en Colombia. No hay que acabar con la Procuraduría, como comentan algunos, hay que ajustar la Constitución, pero también el Código Disciplinario. El problema no es solo si se pueden destituir funcionarios de elección popular, pues la otra discusión es que la Convención te está pidiendo que tienes que tener un funcionario que te acuse y otro que te juzgue. Tienen que estar separadas esas funciones.

“En Colombia el sistema disciplinario no tiene esa separación funcional, todo está concentrado en uno solo, en el procurador; él mismo investiga, te acusa y te juzga. La Corte plantea que ese modelo viola la garantía de imparcialidad, ya que quien te acusa es porque tiene serios motivos para creer que tú has cometido una falta disciplinaria. La Corte explica que hay que dividir esas funciones, y que en una misma entidad puedes tener a una autoridad que te acusa y a otra que juzga. EL problema es que eso implica ajustar el funcionamiento de la Procuraduría y ajustar las normas de procedimiento, esa es la discusión que hay hoy”, explica el jurista.

Este señala que la destitución e inhabilidad es una discusión, pero que hay que tener en cuenta que al funcionario electo popularmente no solo se le pueden imponer ese tipo de sanciones disciplinarias. También se le puede imponer suspensión, y la suspensión comporta en algunos casos inhabilidad especial; y también se le puede amonestar o multar. También se discute si la Procuraduría tiene competencia para imponer esas otras sanciones.