Cambios en la Casa de Nariño podrían traer una reforma estructural

El presidente de la República, Iván Duque Márquez, anunció este martes algunos cambios en su equipo de trabajo, con el ánimo de reestructurar su administración. El más importante de todos tiene que ver con la creación de la figura de ‘jefe de Gabinete’, el cual estará a cargo de María Paula Correa, para buscar resultados más tangibles.

Correa, quien se venía desempeñando como secretaria General (e) de la Presidencia de la República, tendrá la función de diseñar la estrategia y direccionar los asuntos políticos, así como hacer seguimiento a todo el gabinete ministerial, con el fin de alinear sus trabajos al discurso presidencial.

El analista Jorge Iván Cuervo asegura que la función de María Paula Correa será más técnica, para poder corregir la falta de coherencia que hay en algunos ministerios y poder alinear las decisiones de cada una de estas carteras.

Entre tanto, el analista John Mario González manifiesta que Correa es una muestra más que Duque sigue siendo leal al expresidente Álvaro Uribe y que los cambios son en línea de concordancia con lo que piensa el exmandatario y con sus intereses.

Agrega que la nueva jefa del Gabinete no es una figura de relevancia política, sino que su capital se lo debe al uribismo y es este tipo de decisiones lo que no le permite al mandatario ganar peso político ni oxígeno a su administración.

“Más allá de la figura que se use, lo que se necesita es un personaje con peso político, Adicional a esto que pueda tener una estrategia política certera y clara, porque el presidente Duque pareciera que no hubiese iniciado su Gobierno a más de un año de haberse posesionado”, señala González.

Otro cambio importante fue la salida de Jaime Amín como consejero político de Presidencia. Tal y como sucedió con la exministra de Justicia, Gloria María Borrero, el exfuncionario ya tiene tiquete al extranjero. Está esperando beneplácito para ser embajador en Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, aún no se sabe quién lo reemplazará, pero se espera que sea una figura de peso y capaz de mantener un diálogo fluido con el Congreso de la República.

Fuentes de la Presidencia aseguraron que Alejandro Salas, abogado de la Universidad de La Sabana y quien se desempeñaba como asesor del presidente Iván Duque, fue designado como consejero de discursos, en reemplazo de Francisco Miranda, quién en los próximos días asumirá como director del diario Portafolio.

El presidente también nombró al economista de la Universidad de los Andes Roberto Steiner como el codirector del Banco de la República, en reemplazo de Juan Pablo Zárate Perdomo, quien ahora será el nuevo viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, en reemplazo de Luis Alberto Rodríguez, que hace algunas semanas dejó el cargo para dirigir el Departamento Nacional de Planeación (DNP).

Víctor Muñoz, consejero para la innovación y transformación Digital del Estado, presentó su renuncia al cargo, por motivos personales, y esta fue aceptada por el mandatario. Hay expectativa por quién será su reemplazo.

Estos movimientos, pese a que son importantes, no representan un cambio estructural como muchos esperan, en especial en las carteras del Interior, Defensa, Hacienda y Vivienda. Esto, según González, por la mala asesoría y la personalidad de pereza al relacionamiento político que tiene el presidente, que no se decide a ‘tomar el toro por los cuernos’ ni a definir partidos para que lo acompañen a ganar espacios de gobernabilidad, que ha perdido y que parece seguirá perdiendo luego de las elecciones del 27 de octubre.

“Creo que el Gobierno es consciente de que no tiene la posibilidad de sacar una ley o una reforma constitucional en el Congreso y parece estar cómodo con la favorabilidad de un 25 % o 30 % en las encuestas. El problema es que eso está llevando a la ingobernabilidad en las regiones. Uno ya ve mandatarios locales implorando la presencia del Gobierno Nacional para que las cosas se hagan y que no sean solo discursos, pero eso no sucede”, añade el analista.

González señala que posiblemente la apuesta de Duque sea, aunque se le deteriore la gobernabilidad, que su estrategia resista hasta los últimos minutos, basado en que lo importante es que el país más o menos camine, pero advierte que es una mala decisión para Colombia que no tenga la iniciativa de retomar el poder, cosa que estaría demostrándose en los enroques dentro del círculo cercano del Gobierno con los últimos cambios .

Cuervo asegura que el país se olvida de que el mandatario mismo tiene una burocracia interna dentro de la misma Presidencia de la República, que es muy importante, pero señala que Duque le está apuntando un poco a ajustar esa parte para mejorar la capacidad administrativa en su círculo cercano.

“Yo creo que a finales de año se vienen cambios, porque en esa fecha no se lee como que el presidente cedió o hizo concesiones, sino que se entiende como una lógica natural del Gobierno de que más o menos para esa época se hagan algunos cambios ministeriales”, añade Cuervo.

De otro lado, se cree que las elecciones de octubre podrán traer al Gobierno importantes figuras regionales como los alcaldes de Medellín, Federico Gutiérrez, y de Barranquilla, Alejandro Char, que tienen afinidad con el mandatario. Se cree que el primero podría llegar a relevar la cartera de Defensa.

Por su parte, Char es de la línea de Cambio Radical que apoya todo lo del Gobierno y, por lo tanto, no representaría una inclusión total de este partido dentro de la administración.

Otra de las posibilidades sobre las que se ha especulado es que el actual viceministro técnico del Ministerio de Hacienda, Juan Pablo Zárate Perdomo, esté haciendo carrera para reemplazar al ministro Alberto Carrasquilla, de quien se advirtió que solo estaría en la fase inicial del Gobierno. Sin embargo, Zárate podría estar inhabilitado al menos hasta que se cumpla un año de haber salido de la codirección del Banco de la República.