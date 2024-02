Cambio de ministros, ¿necesidad o cortina de humo?

Pese a su afirmación se hizo pública la renuncia irrevocable a su cargo de director de la Dirección Nacional de Planeación (DNP), Jorge Iván González. Su salida ha sido lamentada por muchos sectores, en especial por los técnicos que consideran que su gestión venía siendo muy buena. Aunque el director del DNP no tiene el nivel de ministro, su cargo es uno de los de mayores responsabilidad en el Gobierno.

Los comentarios del cambio arrancaron el jueves muy temprano en la mañana, cuando trascendió que muy pocas horas antes Petro, en el marco de un consejo de ministros, les había pedido presentar su carta protocolaria de renuncia. Esto, ante su impaciencia porque los ministros no están llevando a cabo los cambios que son el eje central que le llevó a su elección como mandatario de los colombianos en junio de 2024.

Los rumores de los cambios además se sustentaban en las críticas que ha hecho de manera pública a sus ministros en varias ocasiones. Una vez el año pasado, cuando se cumplía el primer aniversario de su mandato, y más recientemente en los últimos dos meses cuando cuestionó la labor de sus ministras de Agricultura y Vivienda, Jhenifer Mójica y Catalina Velasco.

Sin embargo, el mismo jueves, a la par del ‘ruido’ del remezón ministerial, el país conoció que el presidente Gustavo Petro, había sido propuesto por el eurodiputado Rasmus Hansson, un biólogo y activista medioambiental noruego, para que sea el premio Nobel de Paz, esto gracias a que su propuesta de gobierno de negociar con todos los sectores es una apuesta importante para Colombia y el mundo.

Y como si fuera poco de noticias de ese día, se conoció que Barranquilla definitivamente perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027, en lo que se consideró una directa responsabilidad del gobierno Petro, en particular de la ministra de Deporte, Astrid Rodríguez, quien al parecer no fue diligente en lo administrativo para que se hiciera un pago de cuatro millones de dólares a Panam Sport, la organizadora de la justa deportiva. Siga leyendo: “Panam Sports no pude quedarse con la plata de los barranquilleros”: Char

La crisis de los juegos fue el escándalo con el que arrancó el año 2024, apenas despuntaba cuando se conoció que ese pago no se dio, lo era motivo suficiente para que se cayera La Arenosa como la sede de los Panamericanos en 2027. El paso de los días y la permanencia en el cargo de Rodríguez, llevaron a que en el Senado de la República, 32 senadores, entre opositores e independientes, empezaran a tramitar una moción de censura, la cual contraria a tantas otras que se han hecho, en esta oportunidad si tendría éxito de lograrse.

Incluso el principal promotor de la moción, el senador opositor de Cambio Radical, David Luna, calificó el supuesto ajuste en el equipo de gobierno como una cortina de humo. “Presidente Gustavo Petro, ¿la crisis de gabinete es una fachada para sacar a la ministra del Deporte por la puerta de atrás? Ella se cayó hace rato, luego de que 32 senadores firmáramos su moción de censura. ¡No más jugaditas, acepte la derrota!”, sostuvo Luna.

Pero así como desde la oposición se habló de esa cortina de humo, desde las filas del propio gobierno se dice que los rumores del cambio se dan porque de esa forma quieren restarle importancia a la nominación de Petro al premio Nobel de Paz. Precisamente, unos minutos después de haber asumido como superintendente de Sociedades, Cielo Rusinque, así lo expresó.

“Me parece una gran coincidencia todas las especulaciones que han sacado cuando se conoce la nominación del señor presidente al Nobel de paz algo que es tan importante para el país. Son especulaciones que pretenden opacar una noticia que es muy positiva para el momento que vivimos en Colombia”, sostuvo la nueva superintendente.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, también se pronunció y negó que la llamada crisis está activa. “Los ministros somos personas que todos los días estamos renunciados, porque el presidente puede disponer cuando se necesite o cuando se pierda confianza o cuando él considere que es pertinente” y precisó sobre el reajueste que “no es cierto. El presidente es un líder que demanda resultados. Es un líder muy franco. Dice las cosas con respeto, pero dice lo que piensa. Alguna gente sintió que, más que en general, estaba hablando en particular”.

En medio de esa rumorología de los cambios, se conoció que la directora del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Laura Sarabia, fue quien pidió la carta de renuncia a los ministros y otros funcionarios, incluida la de ella. La supuesta dimisión de Sarabia se negó, aunque ella en un mensaje en su cuenta de X también le bajó el clima al tema de los cambios. Lea también: Laura Sarabia presentó su renuncia al presidente Petro

“Hablemos de cómo hacemos para que el agua en Quibdó no llegue contaminada o cómo combatimos la desnutrición en la Guajira. Hablemos de cómo se ejecutan los objetivos del gobierno. Esas son las discusiones que realmente me interesan. Seguiré trabajando por las metas del presidente Petro”, escribió.