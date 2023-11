Calle y los Verdes podrán volver a la discusión de la reforma a la salud

En el que podría ser el último día de la discusión de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara, la Comisión de Ética negó este jueves la recusación que se había presentado en contra del presidente de la Cámara, Andrés Calle y los 15 representantes a la Cámara que forman la Alianza Verde, de la cual hacen parte dos de las principales críticas de la misma Cathi Juviano y Katherine Miranda.

Dicha recusación, radicada desde la semana anterior, fue presentada por el excandidato presidencial Enrique Gómez Martínez, quien consideró que tras las declaraciones del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en el sentido que esa bancada tiene cuotas burocráticas en el gobierno les impedía seguir participando en los debates.

La recusación contra Calle fue presentada por el representante de la oposición, Centro Democrático, Óscar Leonardo Villamizar, por la supuesta falta de garantías.

El segundo vicepresidente de la Cámara, Juan Espinal, en tal sentido informó que “en Comisión de Ética hemos rechazado la recusación al Partido Verde, hoy podrán estar en la Plenaria de Cámara Colombia dando el debate a la Reforma a la Salud”.

Los verdes no habían podido estar en la discusión ni del martes ni el miércoles cuando se avanzó en al discusión y aprobación del articulado, quedando para su trámite final menos de 30 artículos entre ellos los nuevos. De acuerdo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se espera que en la sesión que comenzará sobre las diez de la mañana se puedan terminar de votar el resto de los artículos y así ya el proyecto pase al Senado de la República.

Por más que se logre la votación total del articulado este jueves, su discusión en el Senado de la República en donde le corresponden dos debates sólo será hasta el otro año. Incluso al respecto de su trámite en esa corporación, el presidente del Senado, Iván Name, indicó que “me parece muy importante, nutrido y profundo que ha hecho la Cámara a la reforma a la salud, Colombia lleva como 30 años sin hacer las reformas necesarias, entre ellas que la salud debe revisada, pero no tiene que ser de una manera apresurada, no vamos a querer que se evacúe en tres o cuatro meses. Todo lo que ha sido ese examen minucioso y detenido es conveniente”.