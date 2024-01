Buscan tumbar a alcalde por presunta existencia de votos fraudulentos

El proceso es manejado por el magistrado Luis Miguel Villalobos Álvarez, quien lidera la investigación correspondiente, tras cumplirse los requisitos formales para ser admitida la demanda en primera instancia. Le puede interesar: Por 15 votos de diferencia, Miguel Barrios fue elegido alcalde de Clemencia

Ante los hechos, el alcalde Miguel Barrios pronunció: “Desconozco el alcance de la mencionada nulidad porque no he sido notificado, pero de antemano indico que frente a todas las demandas y denuncias responderé como siempre lo he hecho, en derecho y guiado por la bendición de Dios”.