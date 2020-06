Buscan medidas para evitar que siga acumulación de cadáveres

“Sí estamos teniendo problemas de acumulación de cadáveres, pero identificamos las razones, como los resultados tardíos de las pruebas de laboratorio, lo que generaba un cuello de botella, principalmente, y también en cuanto a la información clara que se le debe dar al familiar. Cuando pasa esto, entendemos que no es fácil para nadie, ni en condiciones ordinarias, enfrentarse a un fallecimiento de un ser querido. Es un tema que debe ser abordado de forma integral y se debe brindar información clara a familiares para que puedan entender dentro del proceso cuál es el paso a seguir y cuáles son los lineamientos, algunos del orden nacional”, argumentó la director del Dadis.

“Esa es una de las preocupaciones que hemos tenido en los últimos días y con la Superintendencia de Salud se convocó una reunión con todas las EPS con incidencia en nuestro territorio, y resultó un plan de choque para responder de forma rápida a esas dificultades que estaban llevando a la acumulación de cadáveres en clínicas y de aquellos que mueren en casa, y que esa situación no es tratada de manera oportuna. Para dar respuesta a todas esas dificultades, el CRUE, como es la dependencia donde más llegan los casos, se acordó con las EPS que los prestadores que realizan este tipo de procedimientos sean enviados a resolver distintos casos que se presentan, independiente de si tienen contrato o no con las EPS”, indicó Bueno.

En la sesión virtual también estuvo Juan Benedetti, desigado por el presidente Iván Duque como gerente COVID en Cartagena. Este señaló que la situación preocupa y que “si seguimos como estamos, Cartagena será la última en salir de este problema”.

Sin embargo, develó varias acciones para ganarle la batalla al virus.

“Son 6 y 7 días de información que llega con retardos. Tenemos 450 hospitalizados en camas y solo 150 están con confirmación de COVID-19 y más de 300 sin confirmación, porque no nos han llegado las muestras. Si llegamos a reducir máximo a 48 horas ese proceso, estaremos dando respuesta. Podríamos pasar de 3 a 4 pacientes por día, porque si los recuperamos rápidamente, a la semana estarían en sus casas para terminar de recuperarlos.

“Una dificultad era cómo se venían recibiendo las muestras y cómo la información debía fluir, habían cuellos de botella. La recepción -de pruebas- se pasó al lado de la Universidad de Cartagena, al lado del laboratorio y empieza a funcionar mañana -hoy-. Dos, el conteo que hacíamos en el centro: volvían a contar en la universidad y eso se va a acortar. La información a través del sistema de muestras va a pasar directo al laboratorio departamental, que debe entregar al Ministerio de Salud inmediatamente, y en línea nos pasa al distrital, donde estamos en Puesto de Mando Unificado y las EPS así tienen inmediatamente la información”, explicó Benedetti.

En el debate también estuvo Carolina Calderón, directora de Funcicar, quien indicó que, a corte del 28 de mayo, el Distrito ha hecho contratos por 27 mil millones de pesos en torno a la pandemia.

Explicó que los dos grandes contratistas en medio de la emergencia han sido Invercomer del Caribe, con 5 contratos, y Veneplas Ltda, con 4 contratos.

“Esto es el 67.6% del total de recursos invertidos al 28 de mayo. Cuando empezamos el seguimiento se observaron contratos del Distrito que no tenían estudios de sector o que si los tenían no establecían los criterios bajo los cuales escogieron al contratista, ni las cotizaciones e indicaciones para escoger la mejor opción para la Alcaldía. Sin embargo, en mayo se observó un cambio en esta dinámica, toda vez que se están aportando todas las cotizaciones para llegar a mejor precio y condiciones de participación a contratistas. Otro aspecto positivo es que aún cuando existe la facultad de adicionar ilimitadamente contratos por la emergencia COVID, no hemos observado que se hayan adicionado recursos por encima del 50% del valor, todo lo contrario, hemos visto que se abren nuevos procesos con lo que se da apertura a otros contratistas”, concluyó Carolina Claderón.