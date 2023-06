“Benedetti debe explicar sus palabras ante la Fiscalía”: Petro

Yo no acepto chantajes, ni veo la política como un espacio de favores personales. Aquí estoy solo para lograr más justicia social en mi país. Es eso lo que me mueve y obsesiona. Si hay personas en otra lógica diferente en el gobierno es mejor que se separen de él”.

Gustavo Petro.

Añadió: “No te estoy amenazando, pero ahora sí te amenazo, hijuep***, a ti y al presidente, ¿oíste? (...) si tú quieres que te amenace, yo salgo y cuento todo lo que sé. Que sé bastante para acabar con el mundo, ¿oíste? Con el de ustedes y con el mío. Así que no me vengas a hablar en ese tono tan maricón”.

Armando Benedetti recalcó que si él habla todos podrían ir a la cárcel. “No es mamando gallo, no es amenaza, porque tú me conoces. Yo no me voy a dejar mamar gallo, Laura, te lo juro por la vida de mis hijos que no pasará nunca, nos hundimos todos, nos acabamos todos, nos vamos presos, acabamos toda la hijuep*** verga”, dijo el exdiplomático.