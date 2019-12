Bajo custodia, William Dau aprovechará para trabajar

“Me vengo a entregar, a cumplir con la orden judicial; espero que esta sea la última vez, porque como ya lo he dicho me tengo que preparar para gobernar esta ciudad de más de un millón de habitantes, así que no puedo seguir peleando con los ‘malandrines’”, expresó a su llegada al lugar.

Agarrón con periodista

La directora del programa Hora 20 no se quedó callada y respondió a la publicación del alcalde manifestando que “sí lo llamó” y que no fuese “irrespetuoso”.

“No sea irrespetuoso alcalde. Nosotros sacamos una denuncia ante la Procuraduría. No lo hemos acusado de nada. Llamamos y no contestó. No haga política conmigo. Ya está elegido. Yo lo he respetado como a todos los entrevistados y oyentes. No le queda bien insultarme. No soy yo quien pone la denuncia”.

El fuerte agarrón surgió tras la reciente denuncia hecha ante la Procuraduría General por un ciudadano que alega que William Dau está “inhabilitado para ejercer el cargo por ser accionista de la empresa Aguas de Cartagena, que administra el servicio de agua potable y acueducto en la ciudad”.

Pese a que Dau confirmó que es accionista, expertos en el tema explicaron a El Universal que, aunque Dau sea socio de la empresa que presta sus servicios en Cartagena y de la cual el Distrito es socio, no constituye una causal de inhabilidad para que ejerza como alcalde mayor de Cartagena.