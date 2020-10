“Ya había hablado de eso hace varias semanas, no íbamos a seguir los contratos con estos contratistas, pero todavía no se había formalizado. Sucede lo siguiente: el proyecto de acuerdo que presentamos estaba fundado en la necesidad de, lo más rápido posible, tener camas de hospitalización disponibles con el tema del COVID-19, porque eso era en pleno pico de la pandemia, pero las cosas se fueron demorando, el tiempo fue pasado y la situación del COVID-19 mejoró del cielo a la tierra, entonces ya no teníamos ese afán de seguir con estos contratistas, que son los mismos que había contratado Dionisio Vélez y que ya habían tenido una cantidad de sobrecostos. Yo al principio dije: ‘me voy a tragar este sapo, por el COVID’ y porque la Contraloría acompañaba el proceso y los iba a estar puyando, pero cuando vi que la cosa se había alargado mucho, dije ‘vamos a liquidarlos y abrir una nueva licitación, con alguien que sí sea honesto y que no venga a robarse la plata’”, dijo Dau.

Otras observaciones

El mandatario explicó que, además de la motivación de hacer un proceso transparente, hay otra razón que lo impulsa a avanzar en la liquidación y cambiar de contratistas, y es que las obras no cuentan con lo permisos y requisitos necesarios para funcionar.

“Hay otra consideración que yo no la sabía y me la informó la doctora Johana Bueno (directora del Dadis), y es que esos hospitales no tienen todos los permisos, ni cumplen con los diferentes requisitos de los autoridades. Entonces, si seguíamos, nos iba a pasar lo mismo que pasa con todas las obras en Cartagena, que faltó esto o lo otro. Si no están todos los requisitos no podemos continuar. Entonces, mientras liquidamos esto y sacamos la licitación, se va a hacer todo como debe ser, que es como nunca se han hecho las cosas en Cartagena”.