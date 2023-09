Autoridades nacionales vendrán a hacerle “una cacería de brujas” a Dau

El pasado 24 de agosto, Dumek Turbay, candidato a la Alcaldía de Cartagena, denunció a William Dau Chamat por presuntamente atentar contra las garantías que requiere la actual contienda electoral. Además, pidio al presidente Gustavo Petro un alcalde ad hoc para las elecciones. Lea: “Candidatos con macabros planes”: reacciones a pacto Osorio - Julio Bejarano

Turbay Paz denunció a Dau ante la Procuraduría en aras de que lo suspendan por presunta participación en política y por los constantes ataques contra él.

“No vemos garantías, necesitamos que quien dé las garantías sean las autoridades. Durante muchos años he venido recibiendo de parte del alcalde Dau atropellos, difamaciones y ataques. Creo que en el Palacio de La Aduana hay mucho miedo y temor, y quedan a todas luces, ante los últimos acontecimientos, que el Palacio de la Aduana hará lo necesario, quienes están allí, para que mi llegada al 29 de octubre se trunque. Lo evalué con mi familia y el equipo cercano, en algún momento pensamos no decir nada, pero creemos que ya es necesario no solo que el país sepa lo que está pasando, sino que las autoridades le ponga freno a esta situación”, indicó Turbay.

Dumek también señaló que desde la Alcaldía también estarían impulsando una supuesta estrategia de guerra sucia.

“Lo que escucho es que presuntamente desde la Alcaldía de Cartagena están promoviendo una guerra sucia contra mí para favorecer a otra candidatura. Frente a eso la Alcaldía debería darle claridad a los cartageneros. Lo que pensaría es que un gobierno serio diría: ‘vengan y revisen’, y yo también pongo mi móvil y mis equipos en la sede para que también los revisen, para que vean quién está diciendo la verdad”. “Me dicen que en algún momento en el que yo vaya en mi carro me van a parar y me van a revisar. Pero no les importa lo que encuentren, lo que les importa es grabarlo y subirlo a redes. El plan es hacerme daño, debilitarme moralmente para el proceso de escogencia. Y hay gente que lo que ve en redes sociales lo cree. Se están preparando para la porquería mayor y yo tengo que actuar. Tenemos la acción de un sicario moral, de un loco con poder, y yo no lo voy a permitir, no le tengo miedo”, concluyó el exgobernador. La denuncia y reclamos de Turbay fueron respondidas desde Bogotá. Se conoció que el próximo 7 de septiembre sesionará en Cartagena el Comité de Garantías Electorales para revisar la presunta participación en política del alcalde William Dau. A esta reunión asistirán los miembros de dicho comité: Margarita Cabello, procuradora general; Alexander Vega, registrador nacional; Carlos Camargo; defensor del Pueblo; y delegados del Consejo Nacional Electoral.

“A la clase política sí le responde la Procuraduría” Al respecto, el alcalde Dau indicó que esta “nueva cacería de brujas” no le da miedo y que “no es de extrañarse que la Procuraduría y Margarita Cabello si le caminan y le marchan a la clase política”. “Como propician lo que le interesa a la clase política tradicional, no tendría nada de raro que no escuchen lo que yo tenga por decir. A mí me encantaría que vinieran, me parece fabuloso que se pongan los puntos sobre las íes. Yo tengo derecho a defenderme”, puntualizó.

Y disparó: “De paso aprovecharía el espacio para cantarle la tabla a Cabello, pues los entes de control han sido cómplices en el no avance de las múltiples investigaciones que tiene Dumek. Por el contrario, sí son rápidos y efectivos intentando suspenderme, sancionarme, por defender los derechos de los cartageneros. El que manda a esa señora, es el que manda”.