“Aunque me aleje de mi familia, es un honor servir al país”: Vergara

Con un Congreso en vacaciones y ya con casi un año en la Cámara de Representantes, donde ocupa la curul que dejó Yamil Arana, nuevo gobernador de Bolívar, la conservadora Ángela Vergara habló con El Universal sobre su papel como mujer parlamentaria y de sus principales proyectos.

¿Cómo ve el papel de las mujeres en la política y cuál ha sido su experiencia como congresista?

Hay tres congresistas mujeres en nuestro departamento, y creo que somos de los pocos que tenemos esa paridad. Es una experiencia muy gratificante, ya que contribuimos al crecimiento de mujeres en el Congreso, representando diferentes regiones y empoderando a la mujer en la política. Es una inspiración para que más mujeres se involucren en la política.

¿Ha experimentado amenazas, rechazos, acosos o tratos discriminatorios como congresista?

Gracias a Dios no he sentido ninguna desventaja por ser mujer en mi labor como congresista. Por el contrario, tengo una participación activa en la Comisión Tercera de Hacienda y Crédito Público, donde las mujeres lideramos proyectos de ley y representamos más del 50%. Esto demuestra que no solo tenemos garantías, sino también una participación real.

¿Ha conocido casos de acoso en el Congreso, especialmente hacia mujeres en las unidades de apoyo?

Durante mi tiempo en el Congreso no he conocido ningún caso de acoso. Las unidades de apoyo trabajan de manera coordinada y profesional, brindando un excelente respaldo a los legisladores. No he percibido desventajas o acosos hacia las mujeres en ese ámbito.

¿Cómo ha sido su experiencia como representante a la Cámara y cuáles han sido los cambios en su vida como resultado de este cargo?

Ha habido muchos cambios en mi vida como representante a la Cámara. El hecho de tener que pasar parte de la semana en Bogotá me aleja de mi familia y de mis hijos pequeños, pero considero que es un costo necesario para servir al país. Ha sido una experiencia maravillosa en la que he conocido a muchas personas y he recibido el apoyo de mis colegas. Estamos en un momento importante para tomar decisiones cruciales para el país.