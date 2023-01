Audios: el pasado polémico de la nueva congresista de Bolívar

Jorge Useche es el esposo de Ángela Vergara, por lo que no debió sorprender a nadie que la acompañara a su posesión en Bogotá; no obstante, resultó espinoso que pudiera movilizarse bajo los poco conocidos elementos de su medida de aseguramiento.

“Su único pecado”

De la inquietud anteriormente mencionada de algunos políticos, Ángela Vergara le expuso a El Universal que no ve razón para ello. “Nosotros los políticos no debemos temer a los entes de control. Basta con que nuestro comportamiento sea transparente. Por eso le digo a esas personas y a la comunidad que no hay que preocuparse”, expresó.

La congresista recalcó que nunca estuvo vinculada a la investigación y que solo fue relacionada por su esposo Jorge Useche. “Legalmente jamás tuve nada que ver. Mi único pecado es ser la pareja de una persona que aún no han vencido en juicio. Esto podría pasarle a cualquier esposa. En relación con mi proyecto legislativo sólo el tiempo les dirá, a los que me apoyan y a los que no están contentos con mi llegada al Congreso, que haré el mejor papel que me sea posible para bien de mi departamento”, aseveró.