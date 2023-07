Atención: Renunció Alexander López, presidente del Polo Democrático

López, en carta al Comité Ejecutivo del Polo, la instancia que lo eligió, notificó que su renuncia es irrevocable. “Por medio de la presente me permito presentar a ustedes mi renuncia irrevocable a la presidencia del partido. Le agradezco a la militancia del partido y a los colombianos por la confianza entregada y manifiesto que seguiré luchando por este amado país”, indica la comunicación.

El hoy pasajero expresidente del Senado, Alexander López, dirigió al Polo desde marzo de 2021 y fue el principal artífice para que Francia Márquez, fuera la compañera de Petro en la Vicepresidencia de la República. Incluso López le dio el aval del Polo a Márquez lugo de que las firmas que recolectó no fueron válidas por el movimiento Soy porque Somos.

Armando Benedetti explota: “Yo no sé de dónde sale tanto estúpido”

El saliente jefe del Polo Democrático, se refirió además a la gran polémica que se vive en este momento al interior de este partido de izquierda, la entrega de los avales, esto porque desde principio de semana el concejal y precandidato a la Alcaldía de Bogotá, Carlos Carrillo, sostuvo que los avales se estaban entregando con fines electoreros.

López indica en su carta que "respecto a la firma de los avales me permito informar que firmaré lo que la comisión de gestión electoral de conformidad con las decisiones y orientación del Comité Ejecutivo Nacional y se me certifique que los candidatos cumplen con los requisitos legales y las candidaturas, acuerdos de coalición y/o adhesiones con lo que determina la ley y los estatutos de nuestro partido".

El concejal Carrillo señaló al respecto de los avales que “no me voy a callar! La dirigencia del Polo Democrático está destruyendo al partido y pisoteando el legado del buen Carlos Gaviria. , Álvaro Argote y Jaime Dussan quieren hacer del Polo una famiempresa electoral”.