¡Atención! Juez revoca medida de aseguramiento contra concejal de Cartagena

Así lo decidió el juez Quinto Penal del Circuito con funciones de Conocimiento, quien revocó la medida de aseguramiento no privativa de la libertad que cumplía Marín tras una investigación por presuntos hechos de corrupción cuando fue director del Fondo de Pensiones de Cartagena.

En torno a este proceso, el 1 de agosto del 2022 el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías ordenó la detención domiciliaria para el concejal, pero el 29 de octubre del mismo año lo dejaron en libertad tras apelar la decisión.

Pese a ello, la decisión fue estudiada y en diciembre pasado Marín fue cobijado con medida no privativa de la libertad. Es decir, que afrontaba la indagación en libertad, pero no podía ejercer sus labores como concejal y se le impusieron otras restricciones no privativas. Lea: Juez suspende a Óscar Marín de su cargo como concejal