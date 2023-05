Expresidente Álvaro Uribe tendrá que ir a juicio por soborno de testigos

May 22 - 15:37

La togada señaló que Javier Cárdenas, fiscal del caso, no hizo un esfuerzo serio de la investigación que se llevaba en curso y en el cual había pruebas testimoniales que acreditaban la presunta comisión del delito de soborno.

Aunque la audiencia aún está en curso, la juez Laura Barrera decidió no precluir el primer hecho contra el exmandatario, en el que presuntamente participó en el soborno al testigo Juan Guillermo Monsalve a través del abogado Diego Cadena.

Cabe resaltar que son siete hechos jurídicamente relevantes que se llevan en estudio en este caso contra el exmandatario. No obstante, esta primera decisión es un posible camino a la decisión final que se espera sea comunicada por la jueza.

Estas irregularidades se cometieron con ayuda de su abogado Diego Cadena, quien fue hasta la cárcel la Picota, en Bogotá, para ofrecer beneficios como ingresarlo a la JEP y luego amenazar al testigo Monsalve para que se retractara de sus acusaciones en la Corte Suprema de Justicia contra el exmandatario. Lea además: Esto fue lo que dijo Uribe sobre las acusaciones de Mancuso ante la JEP

Lo que dijo Uribe

Entretanto, Uribe ya había manifestado que el proceso en su contra es un evento político, situación que habría quedado en evidencia tras las declaraciones que se conocieron en lo que va de la investigación.

“En este proceso no hay una sola evidencia, no hay un solo indicio, una sola inferencia, como dicen ahora los tratadistas del derecho penal, que pueda decir que yo condicionaba la declaración de alguno de los testigos; simplemente pedí la verdad. Imagínese yo pidiéndole mentiras a Juan Carlos Sierra, su condición en los Estados Unidos no le permite mentir, inmediatamente pierde los beneficios que tiene”, dijo el exmandatario de Colombia. Lea además: Uribe se pronuncia sobre reformas del gobierno: “Unas reformas que hacen daño”

También agregó: “cómo coincide ese interés político, cómo arman las historias judiciales basadas en el interés político de mi persona. Tendré que remitir esta audiencia a lo que está en un documento público sobre lo que dijo el padre De Roux en la Comisión de la Verdad, lo digo con respeto, pero yo no legitimo esa Comisión porque violó el resultado en plebiscito, montaron esa campaña”.