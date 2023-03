Atención: admiten demanda contra la reforma tributaria de Petro

El senador del Centro Democrático, Miguel Uribe, radicó ante la Corte Constitucional una demanda por vicios de trámite contra la reforma tributaria del Gobierno de Gustavo Petro. Cabe recordar que esta iniciativa fue aprobada por el Congreso el año pasado. Uribe indicó, cuando se debatía apenas el documento, que la reforma aumentaría el desempleo, la pobreza y la inflación. Lea: Gustavo Bolívar sobre la paz total de Petro: “Esto es un mierdero”

Desde el inicio el senador criticó que la reforma se estaba aprobando “a pupitrazo”, por lo que, posteriormente, radicó la demanda de inconstitucionalidad. La Corte Constitucional admitió el recurso en el que se precisa que nueve de los once eslabones de la reforma están viciados de forma.

“Estoy convencido de que se violó el procedimiento y que varios de sus artículos son inconstitucionales. En la reforma hay dos vulnerabilidades desde el punto de vista jurídico; una tiene que ver con el procedimiento, pues no se dio el debate como corresponde, de acuerdo con la ley quinta, es decir, tiene un vicio de procedimiento”, puntualizó Uribe.

El congresista expuso que no se cumplió el artículo 160 de la Constitución en el que se establece un tiempo mínimo para el debate y razonable para la deliberación de una reforma como esta. “Nunca hubo reuniones de debate público sino que se negoció a puerta cerrada. La Corte Constitucional deja claro que estas reuniones fuera del Congreso no cuentan para el trámite de una ley. Yo insistí que los congresistas no tenían el tiempo para leer la reforma y me decían que tenían otras reuniones adicionales”, denunció.