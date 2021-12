Luego de semanas de polémica por la presencia de Sandra Villadiego, exsenadora y esposa de un condenado por parapolítica, en la lista de aspirantes a la Cámara de Representantes por Bolívar del Pacto Histórico, entre otros temas, el senador Gustavo Bolívar, uno de los líderes del Pacto, expuso al país que han decidido no apoyar la lista departamental. “Se inscribió abierta, sin paridad y con fallas y sus miembros no aceptaron modificaciones. No nos verán haciendo campaña por sus candidatos”, tuiteó Bolívar.

Otro de los líderes de la colectividad de izquierda, el congresista David Racero, radicó una demanda ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) contra la lista a la Cámara de Bolívar “Pacto Histórico Alianza Verde” por incumplir, según señaló, la cuota de género exigida por la ley. “Su composición no nos representa, no puede usar el nombre de Pacto Histórico”; sin embargo, desde Cartagena, uno de los nombres en el listado expone un panorama totalmente diferente.