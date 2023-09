Así vive su día un funcionario del Gobierno que casi no oye

Cuando Tomás Antonio Guzmán recorre los pasillos de su trabajo en la Auditoría General de la Nación es saludado por todo el que se lo encuentra. Muchos lo conocen, otros quizás no, pero acostumbra a sonreír y entablar conversación con quien pueda. Pocos se imaginan que ese hombre amable de 54 años tiene una condición de discapacidad auditiva y que ni su otorrinolaringólogo se explica cómo aprendió a hablar.

“Yo soy consciente de que hablo raro”, dice entre risas al iniciar la entrevista, justo antes de explicar cuál es su condición exacta: nació con hipoacusia neurosensorial de severa a profunda irreversible en su oído izquierdo y cofosis en el derecho. A pesar de que utiliza audífonos a la vanguardia de la tecnología, integrados con un sistema de bluetooth, escucha muy poco, por el oído izquierdo pero sabe leer los labios.

De esa habilidad, la ayuda que le prestan sus audífonos y sus ganas de salir adelante es que se ha valido Tomás para cumplir con su trabajo, al que llegó después de 17 años de inestabilidad laboral porque las barreras de comunicación le dificultaban ser empleado.

La familia como pilar fundamental

Para entender su lucha hay que remontarse a su niñez: sus padres fueron los primeros en entender que su discapacidad no podía ser un límite.

“Yo nací en una época en la que la discapacidad no era reconocida. Tuve un privilegio porque mi padre fue gastroenterólogo y se le notaba mucho su frustración por verme en la situación en la que yo estaba. Hasta que dio con el otorrinolaringólogo Jorge García Gómez, que en paz descanse, y él vio que yo podía ser funcional”.

A la edad de siete años inició terapias del lenguaje y pronto ocurrió una tragedia en su vida que aceleró el proceso: la pérdida de su madre. “Los neurólogos dijeron que eso fue un impacto tan fuerte para mí que me llevó a gesticular”, recuerda.

En el colegio tuvo muchos problemas de aprendizaje porque el modelo educativo no estaba adaptado a sus necesidades, sino que se basaba en la oratoria. Se graduó y entró a la universidad con el deseo de estudiar Economía, pero decidió retirarse de la carrera en el quinto semestre porque fue una barrera la comunicación. “Ya era otro escenario, a mí antes me ayudaban mucho los compañeritos del colegio”, señala.

Decidido a que podría afrontar el reto nuevamente, entró a estudiar al Politécnico Grancolombiano, en donde sí se adaptaron a sus necesidades, y logró un título de Administrador de Empresas. No se imaginó que luego de esa etapa tendría que enfrentar el mundo solo, pues también falleció su padre, el mismo hombre que lo levantó tantas veces y por quien lucha hoy en día: “Para las personas con discapacidad el cuidador es fundamental y ese es el gran temor, porque empezamos a ver posibilidades que no son tan positivas. Yo tuve compañeros que tristemente se suicidaron al no encontrar un camino. Yo dije ‘no, tengo que poder’”.

Es así como entró a trabajar a Carulla y escaló hasta ser administrador de un almacén, teniendo a cargo a 84 personas. La pregunta inevitable es: ¿cómo lo hizo? Y él reconoce que tampoco lo sabe: “Yo mismo me hacía esa pregunta”, recuerda, aunque dice que tal vez la clave estuvo en la empatía.

A esa empresa del sector retail le debe no solo haberle dado la primera oportunidad en el difícil mercado laboral, sino también haber encontrado el amor. Junto a María Xiomara Guerrero tuvo cuatro hijas, tres están en su hogar y una ya está en el cielo, luego de enfrentarse a un cáncer que conllevó a una discapacidad.

“La discapacidad no es una enfermedad, es una condición. En el caso de mi hija a ella le retiraron siete costillas, el pulmón derecho, el riñón derecho... en ese momento la enfermedad se convirtió en discapacidad”, aclara. A raíz de esto tuvo varias prótesis, así que “yo le decía a ella la mujer biónica y ella me decía el hombre nuclear”, dice con los ojos iluminados.