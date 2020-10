En una cuestionada votación hecha esta mañana, fueron elegidos los tres concejales que conformarán la mesa directiva del Concejo Cartagena para el 2021.

Como presidente de la corporación fue elegido el concejal Wilson Toncel, del partido Cambio Radical, quien obtuvo 11 votos.

El cargo de primera vicepresidente lo obtuvo Liliana Suárez, del partido ASI, que alcanzó 11 votos por el sí, uno por el no y siete concejales ausentes. Hernando Piña Elles del partido liberal, será segundo vicepresidente, este último obtuvo 15 votos positivos, uno votó no y tres concejales estuvieron ausentes.

“Votación viciada”

La concejal del partido ASI, Carolina Lozano, quien en días pasados anunció su candidatura a la presidencia de la corporación, finalmente no se postuló durante la elección ya que a su parecer estuvo viciada al aprobarse una proposición, en un momento que no era de aprobar proposiciones, en la que se cambió el orden de elección de la mesa directiva.

Es decir, no se eligió al presidente, primer vicepresidente y segundo vicepresidente, como normalmente se hacía, sino en el orden contrario.

“Hoy en esta sesión me violaron el derecho a postularme y ser elegida, es de conocimiento público que yo iba a postularme, me violaron los derechos y aprobaron una proposición en un punto que no era y me violaron los derechos”, indicó Lozano.

Según el concejal Rodrigo Reyes, lo que ocurrió fue que, al hacer el cambio, la concejal Liliana Suárez del mismo partido de la concejal Carolina Lozano, fue elegida como primera vicepresidenta, lo cual a juicio de Reyes bloqueó la posibilidad de que Lozano se postulara al final a la presidencia, ya que no pueden haber dos personas del mismo partido en la mesa directiva.

“Al aprobar esa proposición cuando no estábamos en el punto de proposiciones, al hacer ese cambio en la elección, para mí está viciada la elección ya que no puede haber dos del mismo partido, en este mismo momento la doctora Carolina no se puede postular”, dijo Reyes.

Sin embargo, los concejales César Pión y Carlos Barrios, aseguraron que no existe en el reglamento un impedimento a que dos personas del mismo partido hagan parte de la mesa directiva.

“No voy a aceptar que se diga que la sesión está viciada, aquí no se le ha violado el derecho a nadie, fue una proposición aprobada por la mitad más uno, y la plenaria es soberana. Por otra parte, le daría todo el día al concejal Reyes para que me indique la norma que diga que dos miembros del mismo partido no pueden estar en la mesa directiva, es más, le apostaría mi curul si me consigue una norma o alguna jurisprudencia que diga que dos miembros de un partido no pueden estar en la mesa directiva”, dijo Barrios.