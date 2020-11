Aún así, en septiembre de este año el Concejo Distrital también aprobó una incorporación por $88 mil millones al presupuesto 2020 correspondientes en su mayoría a recursos no ejecutados en la vigencia 2019, con lo cual se volvieron a realizar ajustes al presupuesto de algunas dependencias, aunque cabe anotar que no a todas le fueron incorporados recursos, ya que estos fueron en su mayoría para salud y educación.

Lo anterior no correspondió a una decisión arbitraria del Distrito, sino a una situación que ya había sido advertida por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) desde hace mucho antes, el cual exhortó a las gobernaciones y a las alcaldías a reajustar sus planes de desarrollo de manera realista de conformidad a las consecuencias del COVID-19 en las finanzas, con presupuestos acordes a la disminución de los ingresos, pero también con metas que respondan a la nueva demanda de la pospandemia. (Le puede interesar: Planes de Desarrollo deben ajustarse a la pospandemia)

Cartagena no fue la excepción. A través del Decreto 744 de 2020, firmado por Secretaría de Hacienda y Secretaría de Planeación en el mes de julio, el Distrito tomó la decisión de reducir alrededor de $53 mil millones del presupuesto 2020 tras un análisis que arrojó una baja en la proyección de los ingresos para este año, lo cual, según reportó la administración en ese entonces, podía provocar un déficit presupuestal si no se hacían los ajustes pertinentes. (Lea aquí: Por COVID-19, Distrito reduce presupuesto $53 mil millones)

El 2020 ha sido un año atípico no solo en Cartagena sino en todo el mundo, lo que ha llevado a los gobiernos de diferentes instancias, tanto locales como departamentales e incluso nacionales, a hacer ajustes presupuestales en aras de poder enfrentar la pandemia y adaptar sus finanzas a lo que se llamaría entonces “la nueva normalidad”.

La polémica

Si bien en términos generales los números parecen positivos para el Plan de Desarrollo, la polémica por una supuesta baja ejecución del presupuesto se dio tras la exposición de los diferentes funcionarios de la Alcaldía con respecto a la ejecución particular de sus dependencias, en el marco de la discusión que se da en el Concejo para la aprobación del presupuesto 2021.

A los cabildantes les llamó la atención que varias secretarías no fueran ni por la mitad de la ejecución de sus gastos de inversión, como lo es el caso de Planeación (25%), Secretaría del Interior (36%), Participación (30%), Infraestructura (42%), Corvivienda (3%), Valorización (1%), Secretaría General (47%), Plan de Emergencia Social (20%), entre otras. (Le puede interesar: Polémica en el Concejo por falta de ejecución del presupuesto 2020)

Cabe resaltar que algunos funcionarios indicaron que esos porcentajes son con corte a octubre y que en los días transcurridos en noviembre algunos porcentajes han aumentado. Sin embargo, los concejales no ocultaron su indignación ante los bajos porcentajes de ejecución.

Sobre ello el alcalde de Cartagena, William Dau, le salió al paso a las críticas a través de un vídeo defendiendo la ejecución presupuestal de su gobierno e incluso señalando que es superior a la de otras ciudades del país como Barranquilla (66%), Bucaramanga (61%) y Bogotá (57%), y agregó que en general esa ejecución presupuestal responde a la contingencia por el COVID-19 que afectó el recaudo de impuestos y por ende los recursos disponibles para trabajar y también redujo costos ante la no realización de eventos presenciales que ameritaban cuantiosas inversiones incluidas en el presupuesto que fue aprobado en 2019. (Lea aquí: Alcalde Dau defiende ejecución del presupuesto durante su gobierno)

“Había mucha incertidumbre, se hicieron unos traslados de presupuesto para cubrir la emergencia, pero no sabíamos lo que iba a pasar. Yo no hubiese podido vivir con la conciencia tranquila gastando plata para construir otros proyectos y ver a la gente sin dinero para afrontar el COVID-19 (...) Sí, hay algunas dependencias donde la ejecución ha sido muy baja, pero eso tiene sus justificaciones. En total la ejecución del presupuesto está por encima del 70% y esto no es solo en Cartagena sino a nivel nacional, así como yo opté por tomar una decisión como buen padre de familia pendiente de sus hijos, así la tomaron otros alcaldes de las principales ciudades de Colombia”, dijo Dau.

El mandatario también agregó que toda la polémica generada a través de la ejecución presupuestal obedece otra vez a la persecución política en contra de su gabinete desde el Concejo Distrital.