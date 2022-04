Por consiguiente, su defensa solicitó a la Corte Constitucional para que se manifieste a su favor, fallando la tutela que presentó. El magistrado Alejandro Linares les ha pedido a sus compañeros que seleccionen esa acción jurídica para su estudio con la que recuperaría su libertad.

¿De qué manera?, el abogado Linares le pide a la Corte que estudie si es procedente dejarla en libertad hasta cuando la Corte Suprema de Justicia se pronuncie de fondo sobre la sentencia.

Los argumentos de la defensa

El abogado Enrique del Río, uno de los defensores de Pinedo, indicó: “Lo esencial en el debate jurídico es si a una persona se le puede privar de la libertad cuando tiene una sentencia condenatoria que aún no está ejecutoriada, aun no esta en firme, pues hay un recurso en trámite. Sin embargo, la Corte Suprema zanjó ese debate diciendo que sí se puede privar de la libertad antes de que se decida sobre el recurso en trámite. Entonces lo que se está buscando es que la Corte Constitucional estudie el tema y defina si esto trastoca la presunción de inocencia, porque una persona debe ser tratada como inocente hasta que no haya una decisión en firme”.

La defensa de la Mariamulata apela al artículo 188 de la ley penal 600 de 2000 donde se reseña que por la aplicación de los principios de favorabilidad, igualdad, presunción de inocencia, excepcionalidad

de la restricción de la libertad e interpretación pro homine y pro libertatis, no debe haber sentencia u ordenarse una captura hasta tanto todo quede ejecutoriado.

“Pedimos la aplicación del principio de favorabilidad por ultractividad, es decir, que la captura sólo podrá ordenarse cuando se encuentre en firme la sentencia, salvo que durante la actuación procesal se hubiere proferido medida de aseguramiento de detención preventiva, y en el caso de Judith Pinedo no hubo medida de aseguramiento de detención preventiva”, explicó Del Río.