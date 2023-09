Arturo Char seguirá en la Dijín hasta que se le fije fecha de indagatoria

“Las pruebas recaudadas hasta el momento en la investigación proveen el estándar mínimo para sustentar de manera adecuada la razonabilidad de la medida de aseguramiento contra Arturo Char Chaljub, por lo cual esta idónea, necesaria y urgente, sin que resulte procedente sustituirla por una detención domiciliaria, ni por medidas no privativas de la libertad”, declaró la alta instancia judicial en un comunicado.

Según la Corte Suprema de Justicia, Arturo Char Chaljub no será elegible para medidas como la detención domiciliaria, ya que existe el temor de que pueda obstaculizar el proceso judicial o la recolección de pruebas. La Corte afirmó que las pruebas recopiladas hasta el momento son suficientes para justificar su detención preventiva en centro carcelario.

La detención del excongresista Arturo Char sigue dando de que hablar en Colombia. En una de sus publicaciones, la Revista Semana manifestó queel exsenador no será trasladado hoy viernes a las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia.

En respuesta a su entrega, Arturo Char Chaljub manifestó su disposición a colaborar con las autoridades y reiteró su inocencia a través de un mensaje en su cuenta de redes sociales. “Nunca he estado prófugo de la justicia. Trasladé mi lugar de residencia temporalmente a los EE. UU. por razones estrictamente familiares y porque, hasta ayer, solamente había una investigación en curso y no se había proferido ninguna medida judicial que me impidiera salir del país”, expresó.