Armando Córdoba defiende su nombramiento y denuncia persecución política

Luego de que se conociera un documento radicado ante el despacho del alcalde William Dau que solicita la revocatoria del nombramiento de Armando Córdoba como secretario de Participación del Distrito, Córdoba salió a defender su aptitud para el cargo y aseguró que todo se trata de una persecución política debido a que no ha querido seguir prácticas corruptas que se dan al interior de la ciudad.

El documento, que fue interpuesto por el ciudadano Abelardo Rafael Meza Herazo, en calidad de presidente y representante legal de la Fundación Cívica y Social Pro Caribe, Funcaribe, alega que el recién posesionado secretario no cumpliría con los requisitos adecuados para ejercer el cargo.

“Todo es parte de una estructura de persecución de varios concejales que me han estado extorsionando para que yo les ceda puestos. Quieren que yo permita que hagan negocios y admita sus comportamientos corruptos pero yo no me he prestado para eso”, afirmó Córdoba.