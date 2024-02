Armando Benedetti, nuevo embajador de Colombia ante la FAO

La Unión recordó que Benedetti no domina ningún idioma diplomático, salvo el español, no llegó al cargo por hacer embajador de carrera, no acredita nada que lo vincule con temas de agricultura y alimentación, y al recordar que cuando fue embajador en Venezuela demostró no tener las “capacidades suficientes para ejercer un cargo diplomático”.

La UNIDIPLO también advirtió sobre los costos de designar un embajador en un cargo que no se necesita, frente a otras zonas del mundo donde si se requiere, y al detallar que en el “Plan de Aperturas de nuevas Embajadas y Consulados” del año anterior no se contempló una misión exclusiva para atender la FAO.

Con la apertura de la embajada de Colombia en la FAO son tres los diplomáticos instalados en Roma, dado que además de la embajadora en Italia, está el embajador ante el Vaticano.