Argentinos y venezolanos votan en Colombia en elecciones cruciales

Mientras que los argentinos votan en primera vuelta de las elecciones presidenciales, para seleccionar al sucesor de Alberto Fernández, entre Javier Milei, Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti y Myriam Bregman, los venezolanos votan por las primarias de la oposición, de las que debe salir el candidato que enfrente al actual presidente, Nicolás Maduro, en las elecciones presidenciales de 2024.

Las primarias venezolanas

Por su parte, los venezolanos residentes en Colombia asisten a las urnas para elegir al candidato de la oposición que debe enfrentarse a Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales de 2024.

Se trata de una elección autogestionada, pues en ella no participa el Consejo Nacional Electoral venezolano, el cual la oposición considera que no le da garantías.