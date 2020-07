Caso Aquarela tiene en una encrucijada a William Dau

Tras las declaraciones públicas en donde el procurador General señaló a medios de comunicación que le ordenó al alcalde William Dau demoler la torre 1 de este proyecto habitacional, que afecta el entorno del Castillo San Felipe, el equipo del burgomaestre se pronunció, indicando que no recibieron tal orden y puntualizando “que una orden de demolición verbal dada ante los medios de comunicación no tiene fuerza jurídica”.

Sin embargo, Dau indicó hace pocos días que si el procurador quería que él ordenara demoler el Aquarela, primero el jefe del Ministerio Público debía hacer lo suyo y lograr que las personas y funcionarios comprometidos en este caso respondieran ante la justicia.

Todo esto desembocó ayer en una polémica, cuando el alcalde William Dau fue entrevistado en la emisora W Radio. El periodista Julio Sánchez Cristo entrevistó al alcalde por teléfono y le indicó que con esa actitud incitaba a la desobediencia social, pues lo que estaba haciendo era desacatar la orden de una autoridad nacional, advirtiendo además que ello podría tener repercusiones disciplinarias y terminar suspendido hasta por un año.

Dau alegó que su intención es tumbar la torre, pero que para ello deben surtirse primero procesos que están activos en juzgados y que debe actuar según lo indica la ley. Así mismo, en respuesta a lo indicado por el procurador, dijo que hay 6 acciones legales que obligan a la demolición del edificio, para sí proteger a los ciudadanos.

En tanto a esto, la Alcaldía indicó que no existen decisiones judiciales que ordenen al alcalde mayor de Cartagena demoler el edificio Aquarela.

“A la fecha cursan seis procesos (entre judiciales y administrativos), en torno a la situación del edificio Aquarela, dentro de los cuales únicamente está en firme la decisión de la Inspección de Policía proferida dentro de un proceso policivo, cuya orden es la recuperación y restitución del espacio público indebidamente ocupado, lo que no implica per se la demolición de la estructura. Las demás acciones legales a las que se refiere el Ministerio Público no han concluido, por tanto no hay una orden judicial de demolición. El documento técnico de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, afirma que la edificación no cumple con normas técnicas, más no concluye que se debe proceder a demoler la estructura, y tampoco indica que exista un riesgo inminente para la ciudadanía, estudio que además debe ser considerado por las autoridades competentes dentro de un proceso.

“La administración de William Dau actúa en cumplimiento del mandato constitucional, sin evadir las decisiones que le correspondan, pero para ello debe tener la seguridad jurídica de que las ordenes provienen de una autoridad competente, dentro de un proceso ejecutoriado y en firme, momento en el cual no dudará en hacerla cumplir, sin embargo, en su servicio por la ciudad de Cartagena, y abanderado de la defensa de lo público, no puede incurrir en ligerezas que comprometan la responsabilidad de la administración distrital”, explicó el Distrito.

Sin embargos, un jurista experto en este tipo de temas, consultado por este medio, indica que a lo que se refiere el procurador en el oficio es a que William Dau debe cumplir con la orden policiva.

“No le está dando una directa orden de demoler, le está diciendo que cumpla con la orden policiva.

Hay un proceso policivo y otro proceso popular. En el policivo ya no cabe ningún recursos, está confirmado en primera y segunda instancia. Esa es la decisión que ordena la demolición parcial del inmueble para ocupar varios metros de espacio público que ocupó de manera irregular. Hay una acción popular que ordena la suspensión de obra, pero ahí no hay decisión sino una medida cautelar. Esta orden del juzgado puede ser que demuela o no, y aún no hay siquiera una decisión de primera instancia; este proceso puede demorar entre uno y dos años”, indicó una fuente.