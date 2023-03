¿Apoyo de Francia Márquez a aspirante a la Alcaldía es un problema?

Siguen los apoyos desde Bogotá a aspiraciones a la Alcaldía de Cartagena, tras el aval recibido por Dumek Turbay de parte de Fuerza de la Paz, partido político de Roy Barreras. El más reciente respaldo desde el altiplano recayó en Liner Campo Tejedor, precandidato de la Colombia Humana al primer cargo de la ciudad.

La vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, oficializó su respaldo a través de su movimiento “Soy porque somos” en víspera de las consultas y consensos que el Pacto Histórico en la región hará para definir sus candidatos únicos a la Alcaldía de Cartagena y a la Gobernación de Bolívar. Lea: El aspirante a alcalde de Cartagena con la venia de Francia Márquez

Al respecto, Campo Tejedor agradeció el respaldo de Márquez como un impulso a la responsabilidad de asumir el reto de aspirar por la Alcaldía de Cartagena. “’Soy porque somos’ tiene todo el renombre, el prestigio y el bagaje nacional, por lo que su respaldo nos permite jugar de manera directa. Nos permite decirles a los cartageneros que los que antes éramos nadie ahora queremos gobernar la ciudad. Este apoyo es sinónimo de representación popular y es un reconocimiento a mi proyecto naciente en los barrios y con una forma alternativa de hacer política”, indicó.

Y agregó: “El siguiente paso, como precandidato de la Colombia Humana en el Pacto Histórico, es conseguir la afluencia de las otras fuerzas políticas, como el MAIS, la UP, el Polo Democrático y otras fuerzas, para llegar a un consenso que nos permita llegar a buen puerto y conquistar el poder en Cartagena”.

No obstante, este apoyo no sería sinónimo de aval, pues como explica Lidy Ramírez, una voz referente en el petrismo local y cercana al alcalde William Dau, “‘Soy porque somos’ no tiene personería jurídica. “Es importante recordar que todos los precandidatos deben tener un eventual aval, y en estos momentos Liner no lo tiene a espera del avance de las consultas internas del Pacto Histórico en la ciudad”, precisó.