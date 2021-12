Muchos internautas atacaron al excandidato a la Alcaldía de Bogotá llamándolo anticuado e incoherente. “Siendo un político joven es inconveniente que no entienda que el cannabis medicinal es un hecho y que no solo se usa para drogarse, no es reivindicar la droga, es tener visión de país desarrollado y quitarle el monopolio del negocio al crimen”, tuiteó un ciudadano.

El cannabis, su legalización o la regularización estatal de su producción, es un tema que polariza cualquier conversación coloquial; sin embargo, en la contienda electoral entre precandidatos presidenciales en Colombia es un tema que acerca a políticos que difícilmente se juntarían en una coalición y sus ideologías no durarían un par de minutos en sacarse chispas al sentarse en una mesa.

Por un lado, y siendo el candidato presidencial del Centro Democrático, partido de Miguel Uribe, Óscar Iván Zuluaga tiene una propuesta muy progresista y vanguardista de regular la marihuana en términos medicinales, más no recreativos. “Sería la nueva fuente para generar empleo y riquezas, imagínese usted un mercado de 50 mil millones de dólares anuales, donde Colombia tiene mucha productividad, puede ser un negocio muy rentable”, expuso.

Bajo la misma lógica se suscribe el precandidato presidencial del Pacto Histórico, Gustavo Petro, quien considera “una estupidez seguir manteniendo a la marihuana en la clandestinidad, engrosando a unos pocos bolsillos del país”, por lo que uno de sus ejes programáticos es la regularización y legalización del producto.

“Examinaremos con la sociedad la viabilidad de legalizar la marihuana en Colombia como lo han hecho ya varios estados de los EEUU. Es de doble moral que, ante la legalidad de la marihuana en EEUU, el gobierno entregue a multinacionales extranjeras terrenos para sembrar marihuana y encarcele a los campesinos que la cultivan”. señaló Petro.

Para el protagonista de las críticas por su pin, el precandidato Juan Manuel Galán, del Nuevo Liberalismo, en la Coalición Centro Esperanza, el narcotráfico es un problema multidimensional y que el Estado ha tendido una actitud pasiva que favorece este delito.