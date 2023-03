Ana M. González-Forero no asistió al Concejo a debate sobre su futuro

Sin embargo, González-Forero no asistió a la plenaria citada para hoy a las nueve de la mañana. La funcionaria presentó una excusa médica a Lewis Montero, presidente del Concejo, indicando que recientemente se le han practicado diversos exámenes cardiacos que obligan a cuidados y a evitar “presiones excesivas”. En la misiva, en otros términos, la secretaria aseveró que este debate de control político no sería precisamente un remanso para su corazón, por lo que solicitó el aplazamiento del mismo.

No obstante, 16 concejales no aceptaron la excusa de la secretaria Ana María González-Forero y fjaron la nueva fecha de debate de control político para el próximo miércoles 12 de abril de 2023 a las 8:30 a.m.