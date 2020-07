“Los órganos de control son la columna dorsal de toda la corrupción en Colombia”

Para una parte de los cartageneros, el “libro blanco” del alcalde William Dau, en el cual se han revelado varios hechos de presunta corrupción dentro de la Alcaldía y sus distintas dependencias, se trata de un ejercicio que le hacía falta a la ciudad. Pero no todo ha sido color de rosa, pues este libro de denuncias también ha despertado odios que se han materializado en amenazas en contra de los funcionarios de la actual administración. En entrevista con Javier Ramos, editor general de El Universal, el alcalde Dau reveló que tras poco más de 24 horas de exponer la lista de hechos, varios de sus funcionarios han recibido mensajes, llamadas y ataques como represalia de las revelaciones hechas el pasado domingo, cuando se presentó el “libro blanco”. (Vea aquí la entrevista completa: Entrevista en vivo con el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat La más grave hasta el momento sucedió contra de la directora del Departamento Administrativo de Salud (Dadis), Johana Bueno, a quien le pincharon las llantas del carro. “Desde la transmisión de la primera parte del libro, a las 24 ya habíamos tenido actos de intimidaciones contra funcionarios. El más flagrante fue el cometido con la doctora Johana Bueno, pues al día siguiente amaneció su carro con las 4 llantas pinchadas, con puntillas hasta el fondo. También otros funcionarios han recibido llamadas amenazantes de números anónimos; otros que no amenazan, pero insinúan, que ‘cuídate bien’, ‘asegúrate que tengan todos los documentos de soporte’ y esas cosas”. Otro caso que conocimos fue el de la secretaria General, Diana Martínez Berrocal, a quien le han enviado mensajes intimidatorios. Sin embargo, de acuerdo con la administración, estos serán denunciados ante las autoridades para dar con los responsables.

“Entes de control y políticos comen del mismo plato”

Al preguntarle por los recientes malentendidos que ha tenido con el procurador y el contralor, Dau expresó que uno de los más grandes problemas de la corrupción es que “los órganos de control no hacen su trabajo”. “El mayor problema en la lucha contra la corrupción es que los órganos de control no hacen lo suyo”, dijo. En este sentido, el alcalde se refirió directamente al procurador Fernando Carrillo, quien recientemente aseguró que el alcalde está desconociendo su obligación al no demoler el edificio Aquarela, a lo cual Dau le salió al paso diciendo que quienes están desconociendo las leyes son “el procurador, el contralor y el fiscal, pues ellos tienen obligación constitucional de velar y defender a la sociedad civil, de hacer cumplir la ley, ellos están obligados a resolver un poco de casos, pero no lo hacen. Es que el ojo no ve para dentro. ¿Dónde están las obligaciones que él (el procurador) ha incumplido, me quieren imponer la obligación de demoler el edifico Aquarela, que es lo único que le importa de Cartagena. Todos los entes de control y los políticos comen del mismo plato”.

Y añadió: “El contrato que firmé con Cynthia, que es la persona en quien yo más confío, la persona con quien yo hablo las cosas, me están investigado por darle el contrato de alta confianza. ¿Será porque es una negra y no tiene título universitario o será porque es una persecución? Entonces que cada uno hago su trabajo, ¿qué ha pasado con las investigaciones contra Manolo, contra los concejales?, todos comen del mismo plato. Los órganos de control constituyen la columna dorsal sobre la cual está construida toda la corrupción en Colombia. Si ellos hicieran su trabajo, ya los culpables estarían pagando”.

“Persecución”

En cuanto a las investigaciones que adelanta la Contraloría sobre presuntos sobrecostos en los contratos hechos por la Alcaldía en medio de la pandemia, aseguró que dará la pelea. “Que investiguen todo lo que quieran, si hay sobrecostos yo me atengo a la consecuencias; si nos quieren poner multa la miramos, la peleamos; si me quieren suspender que lo hagan, si me quieren mandar a la cárcel que me manden, pero no voy a desistir en mis ataques en contra de la corrupción, ahora como estoy exigiéndoles que hagan su trabajo están arreciando sus ataques y persecución en contra mía, por parte de la Procuraduría y demás entes de control”. Sobre la relación con los concejales, que se ha mantenido entre subidas y bajadas, Dau expresó que mientras estos trabajen por Cartagena la relación podrá marchar, sin embargo, dijo que no otorgará prebendas ni Órdenes de Prestación de Servicios (OPS). “Lo que sí están haciendo los concejales es haciendo los debates, como todavía no les hemos dado OPS y no le estamos dando contratos a las ESALES donde ellos pueden tener algún interés, otra vez están armando escándalos (...) Si los concejales se portan bien y comienza a trabajar por el verdadero bien de Cartagena, podemos llegar a una buena relación, pero no vamos a ceder en las presiones para otorgar OPS, que no digo que sean todos. Una vez estemos todos en la misma página podremos salir adelante”.

Reactivación económica