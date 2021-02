Son varios los líderes de movimientos políticos y ciudadanos los que en los últimos días han denunciado amenazas de muerte.

Pasó la semana pasada con el exalcalde Rodolfo Díaz, quien por ello salió del país y se retiró del movimiento Cartagena Corrige, que impulsa la revocatoria de mandato contra el alcalde William Dau; y con Aldo Lora, líder y miembro de otro de los comités que promueven la revocatoria del mandatario local.

El caso más reciente lo expuso en sus redes sociales el concejal Javier Julio Bejarano, quien indicó que le “hicieron llegar” un panfleto en el que amenazan a líderes del Movimiento Alternativo Indígena y Social (MAIS) en Cartagena y Bolívar, entre esos él.

“Me acaban de hacer llegar este panfleto amenazante, vivimos en un país y ahora al parecer en una ciudad donde el que piensa diferente enseguida es señalado, estigmatizado y amenazado de muerte. Si creen que con esto me van a callar, no lo harán. Por mi amor a mi país y la ciudad decidí dar las luchas sociales que he estado dando y para mí callar no es una opción. Hago responsable de mi vida, mi integridad, la de mi familia y compañeros a las autoridades del Distrito de Cartagena”, indicó el concejal en sus redes sociales.