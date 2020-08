Álvaro Uribe: reacciones en Cartagena y lo que debe saber del caso

Paloma Valencia,

senadora del centro Democrático

“Hoy más que nunca Colombia necesita una gran reforma a la justicia, no puede seguir politizada. Proponemos una asamblea constituyente para reformar a la justicia y volver a presentar la idea de una corte única, que anule los sentimientos de trampa... una sola corte con magistrados pulcros, sin puerta a la política... una reforma que devuelva la dignidad”.

Fernando Nicolás Araújo,

senador del Centro Democrático

“No tenemos un ápice de duda en la inocencia del presidente Uribe. Creemos en ella porque el expresidente Uribe ha sido siempre un ejemplo de verticalidad, honorabilidad y firmeza. Sus acciones en público y en privado han dado muestras de ello, obrando siempre con coherencia ideológica, en acción y opinión, y con lealtad hacia sus contradictores”.

Omar Yepes,

presidente del Partido Conservador

“Es una decisión de la justicia y que hay que respetarla. Lamentamos sí, mucho, que el expresidente esté pasando por esa situación, porque hay que reconocerle que con mucho valor enfrentó a la subversión en su gobierno y los colocó contra la pared en tales términos que finalmente se vieron precisados a negociar. Esperamos que tras esta medida preventiva, que en ningún caso se le está demostrando que es culpable, pueda interponer recursos y hacer alegatos que se deban hacer para que logre demostrar claridad sobre lo que le está endilgando y que salga ojalá limpio de este problema”.

Sonia Villa,

directora del Centro Democrático en Cartagena

“Es una noticia que nos causa preocupación. Uribe no ha tenido garantías en su proceso. Resolvieron detenerlo injustamente y lo detiene la misma sala de la Corte que dejó libre a Santrich, supuestamente porque es un peligro para la investigación. Me pregunto, ¿Santrich no era un peligro cuando lo dejaron libre?, pero Uribe que tanto ha luchado por la democracia y este país es quien es un peligro? Es la pregunta que se debe hacer el país. Pido que cuando vayan a juzgarlo que sean magistrados que actúen con igualdad y no con sesgos políticos, por el bien del país y la credibilidad de la justicia; si no vamos a perder la justicia y la justicia es todo en un país”.