Alianza Verde le pide mesura al Gobierno por crisis con Israel

Le resaltan que “su esfuerzo y liderazgo estén concentrados en el origen de nuestra lucha por un país con igualdad de oportunidades para todas y todos, en donde continuaremos acompañándolo hasta lograrlo”.

También desde los verdes, pero en su calidad de presidente del Senado, Iván Name Vásquez, en un comunicado también le pidió al presidente Gustavo Petro prudencia, “la serenidad debe presidir nuestras actuaciones y posiciones frente a este y todos los conflictos”.

En un comunicado el presidente Name sostuvo que "los ataques terroristas de Hamás son un acto deplorable en contra de la población de Israel" y considera que "la respuesta a estos ataques no puede desconocer el Derecho Internacional Humanitario ni desembocar en la ocupación de Gaza". Name plantea además que "el mundo entero debe hacer votos por la paz entre los pueblos".

Por su parte el Pacto Histórico, en un comunicado planteó que “rechaza las pretensiones de obligar a Colombia a retirar su denuncia del uso desproporcionado de la fuerza por parte del Estado de Israel en Palestina y exige la apertura de caminos de diálogo que busquen la paz y eviten un anunciado genocidio”.

Además se expresa que el Gobierno ha dado un giro en la tradición diplomática de Colombia, pasando de consentir silenciosamente las violaciones a los derechos humanos a abogar por el respeto a la libre autodeterminación de los pueblos y la exigencia de la paz como principio irrenunciable.