Alexander López remplazará a Roy Barreras como presidente del Senado

Tal y como se esperaba, el senador valluno del Pacto Histórico, Alexander López Maya, fue el elegido por esta coalición del gobierno para que asuma la presidencia de la corporación en reemplazo de Roy Barreras, a quien la semana pasada el Consejo de Estado le anuló su elección por doble militancia.

Ante ese vacío, un reciente fallo indicó que no puede haber vacante en esa dignidad, y el caso particular fue en julio de 2021 cuando los partidos de oposición escogieron al entonces senador Gustavo Bolívar, pero su elección fue negada por la mayoría de la plenaria. Tras esa situación se escogió al senador Iván Name Vásquez, de los verdes, pero ante la denuncia a esa elección la misma se tumbó y se volvió a votar. Lea también: Alex Flórez se retracta por llamar “narcotraficante” a Álvaro Uribe

En la segunda ocasión en que se volvió a presentar el nombre de Bolívar, otra vez se negó su escogencia por parte de la plenaria, al punto que el periodo de sesiones se terminó sin ocupar este cargo.