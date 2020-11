En el marco del apoyo que desde hace dos años ha venido brindando la Nación a Cartagena mediante la vicepresidenta de la República, Marta Lucía Ramírez, desde el Distrito se adelantan los estudios para una eventual reforma institucional de las dependencias, la cual cuenta con el apoyo del Departamento Administrativo de Función Pública. (Lea aquí: Gobierno Nacional ratifica apoyo a proyectos en Cartagena)

“A más tardar el 31 de diciembre de este año queremos tener el estudio técnico para presentar ante el Concejo un proyecto de acuerdo donde se cree una Secretaría de Transparencia, una de Desarrollo Económico, una Secretaría de Turismo, una Secretaría de Integración Social y se fortalezca la Secretaría de Planeación. Este estudio técnico no le cuesta ni un peso a la Alcaldía porque el Estado ya les brinda todo, no hay que contratar consultor”, indicó Fernando Grillo, director de Función Pública.

Este dijo que el objetivo es que el proyecto se pueda presentar ante el Concejo el próximo año y que en ese orden de ideas los cabildantes también puedan hacer sus aportes a la reforma institucional, un trabajo que no se realiza en Cartagena desde hace veinte años.

Para esto, también se cuenta con el apoyo de la Universidad de Cartagena y la Universidad Tecnológica de Bolívar.

“El cambio positivo de esto será llegarle eficazmente al ciudadano. Con el tema del turismo, vemos que en Cartagena no hay atención institucional sino una corporación privada donde tiene un asiento el alcalde, pero no hay gobernabilidad, este es un Distrito con una institucionalidad muy pequeña y antigua y eso no es suficiente”, manifestó.

En toda esta modernización, explicó el funcionario, la tecnología también tendrá un papel importante, en cuanto que ayudará también al mejoramiento de la transparencia y a tener mayor efectividad en el recaudo de impuestos para lograr las inversiones que necesita la ciudad.