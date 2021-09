“Vine a ratificarme en una denuncia que hice el año pasado mediante Facebook en vivo en el Libro Blanco de la corrupción en Cartagena. El caso específico es una denuncia contra los presuntos delincuentes Martha Seidel y Nayib Tapia en relación con el intento de robo de $25 mil millones para entregárselos a Acuacar indebidamente”, expresó Dau.

Informó que entregó detalles frente a la forma de proceder de los exfuncionarios y las pruebas que aportó a los entes de control.

“Expliqué en la Sijín cuál fue el modus operandi, que todo el delito está basado en tres documentos; se los di bien masticadito, un fiscal y un juez no tienen que mirar más. Si aquí los órganos de control no los mandan a la cárcel, no los imputan, es porque están comiendo o son unos ineptos, porque la verdad es que con toda claridad del caso está demostrado la comisión de delitos. No puedo decir que son delincuentes hasta tanto un juez los condene, por eso digo presuntos delincuentes”, puntualizó Dau.