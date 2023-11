Alcalde electo, ¿tiene un proyecto? Hable con Francia Márquez

En este sentido, les explicó que pueden acudir a la Oficina para la Formulación de Proyectos, en la cual tendrán a su disposición las herramientas para impulsar los planes de desarrollo en sus territorios.

“Durante este año lo que más hemos encontrado es la dificultad de no tener proyectos. Los alcaldes me dicen ’ayúdeme’ y cuando les digo ‘sí, páseme el proyecto’, no lo tienen; eso siempre es un limitante para adjudicar recursos desde el Gobierno nacional. Esta Oficina acompañará a los municipios pequeños que no tienen capacidad técnica o financiera”, añadió, lo que ocasionó una ronda de aplausos por parte de los presentes.

La vicepresidenta también señaló que durante este primer año de gobierno ha cumplido el mandato del Presidente de garantizar los derechos a las poblaciones más vulnerables y por ello se ha enfocado en el Pacífico.

Según dijo, su intención es seguir impulsando el desarrollo turístico tanto en esa región como en el Caribe.

A propósito, destacó como un hecho importante la llegada de un crucero con turistas al puerto de Buenaventura, tema sobre el que también hizo una reflexión en su cuenta de X, destacando la calidad de la gente, los manglares, la biodiversidad y los saberes ancestrales de la gastronomía de ese puerto.

Por último, les dejó un mensaje de confianza a los alcaldes electos que escucharon su discurso.

“Colombia es un país hermoso y solo necesita de buenos líderes y lideresas, y sé que ustedes lo son. Juntos vamos a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida”.